Stam tevreden met remise: "Hebben nu thuisvoordeel"

Reading FC verschafte zich een prima uitgangspositie in de play-offs om promotie naar de Premier League. Op bezoek bij Fulham eindigde het in 1-1. Dinsdag wacht de return in eigen huis. Manager Jaap Stam was dan ook tevreden met het punt.



"We hadden natuurlijk het liefst gewonnen, maar dit is geen makkelijke uitwedstrijd. We begonnen goed en speelden agressief, we gaven Fulham geen tijd om hun eigen spel te spelen en werden zelf wel gevaarlijk", reageert Stam op de website van Reading. De manager zag zijn tactiek beloond worden, want Reading maakte kort na rust de openingstreffer.



"Maar dan is het de vraag wat je als team gaat doen.Terugzakken en de 1-0 verdedigen of naar voren en de score proberen uit te breiden? Sommige spelers deden dat laatste terwijl anderen zich te snel terug lieten zakken. Daardoor kreeg Fulham meer balbezit en konden ze scoren", blikt Stam terug. Hij is desondanks tevreden met een punt. "We hebben dinsdag het thuisvoordeel, maar we spelen nog steeds tegen een sterk team. Zij zullen nu moeten scoren en wij ook. Het zal een intensieve wedstrijd worden."