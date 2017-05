Berghuis vol vertrouwen: "Dit seizoen vaak de rug gerecht"

10:06 – Steven Berghuis heeft zich twee dagen 'klote' gevoeld na de 3-0 nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior waardoor de club zich nog niet tot kampioen van Nederland kon kronen. Inmiddels leeft de aanvaller weer vol vertrouwen toe naar het duel met Heracles Almelo.



"Misschien heeft het in die wedstrijd onbewust meegespeeld dat je weet dat je een week later nog een kans hebt", vertelt Berghuis in gesprek met de NOS. "We speelden niet goed, maar zo ging het vaker dit seizoen. ADO Den Haag uit, Roda JC uit, ook daar begonnen we slecht. Maar toen maakten we wel de eerste goal. Dan wordt het een andere wedstrijd. Maar ach, terugkijken heeft ook niet veel zin."



De huurling van Watford laat weten zich twee dagen 'gewoon klote' te hebben gevoeld, maar daarna ging het vizier weer op Heracles. "We hebben dit seizoen vaak de rug gerecht na een nederlaag. Daar halen we wel vertrouwen uit. Excelsior gaf ons een tikkie, maar we hebben het snel weer opgepakt", aldus Berghuis, die denkt dat Feyenoord het niet meer weggeeft. "Ik hoop het niet... En ik denk het ook niet!"