Lamprou hoopt Feyenoord aan de titel te kunnen helpen

12:10 – Kostas Lamprou hoopt dat Feyenoord in de titelstrijd aan het langste eind trekt. Daar heeft de doelman van Willem II zelf ook invloed op, want die club ontvangt zondagmiddag in Tilburg Ajax. Bij puntenverlies van de Amsterdammers is Feyenoord hoe dan ook kampioen.



Dat Willem II niets meer heeft om voor te spelen, maakt voor Lamprou niets uit. "Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Ik heb daar een fantastische tijd gehad", begint de doelman tegenover de NOS. "Mijn hart is behoorlijk rood-wit, want Willem II heeft die kleuren ook op het shirt. Als ik Feyenoord kan helpen met mijn prestatie zal ik dat zeker doen."



Lamprou erkent dat een mogelijk kampioenschap voor Feyenoord hem extra motivatie geeft om een goede prestatie neer te zetten tegen Ajax. In de ArenA lukte dat al, toen won Willem II met 1-2. "Maar ik geef altijd honderd procent. Ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord niet wint van Heracles. De wet van De Kuip gaat gelden zondag", besloot hij.