Zabaleta vertrekt in de zomer bij Manchester City

12:59 – Pablo Zabaleta zal in de zomer vertrekken bij Manchester City. Dat heeft de club zondag bekend gemaakt via de officiële kanalen. Het contract van de Argentijnse verdediger loopt juni 2017 af en een nieuwe verbintenis is uitgesloten.



Zabaleta staat sinds 2008 onder contract bij Manchester City, maar moet het steeds vaker doen met een rol als reserve. Dit seizoen begon hij onder Pep Guardiola 22 keer in de basis. Met negen jaar dienstverband is hij één van de langst zittende spelers in de selectie van City. "Maar spelers kunnen niet twintig jaar blijven voetballen. Ik word er niet jonger op en er komen nieuwe spelers voor de toekomst aan", gaf de 32-jarige verdediger zaterdag al aan in een interview met Sport 360.



"Zo gaat het in het voetbal. Je moet het accepteren, zeker bij een club waar het belangrijk is om prijzen te pakken", besloot Zabaleta, die in de Engelse media al in verband wordt gebracht met West Ham United. Daar zou hij naar verluidt een tweejarig contract kunnen tekenen.