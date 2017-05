Ajax pakt record, Van der Sar of Overmars reikt schaal uit

14:08 – Ajax heeft zondag een record in de Eredivisie te pakken. De elf namen die Peter Bosz opstelt tegen Willem II is namelijk het jongste elftal in de Eredivisie ooit. De gemiddelde leeftijd van de ploeg is namelijk 20 jaar en 139 dagen.



Ajax doet het dit seizoen sowieso met een bijzonder jong elftal, maar Bosz besloot enkele basiskrachten rust te geven in de laatste speelronde. Daarom zijn er basisplaatsen voor Justin Kluivert, Donny van de Beek en Frenkie de Jong en dat haalt de gemiddelde leeftijd flink naar beneden. Alleen André Onana, Kenny Tete en Davy Klaassen zijn boven de twintig.



Opstelling Ajax: Onana; Tete, Sánchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, De Jong, Van de Beek; Neres, Dolberg en Kluivert



Schaal

Mocht Ajax na afloop van de laatste speelronde toch met de schaal in handen staan, dan hebben de Amsterdammers geen extra clubicoon meegenomen voor de uitreiking. Dat meldt de NOS. In dat geval zal de schaal worden uitgereikt door directeur spelerszaken Marc Overmars of algemeen directeur Edwin van der Sar.