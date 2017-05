Sparta blijft er toch in: "Ontlading op alle fronten enorm"

18:22 – Het is op deze zondag bij twee verschillende eredivisieclubs in Rotterdam feest. Bij Feyenoord vanwege het behalen van de titel, bij Sparta omdat handhaving in de Eredivisie op de slotdag werd veiliggesteld. Trainer Alex Pastoor is blij.



Sparta won met 1-3 bij Go Ahead Eagles en kroop daardoor door het oog van de naald. Ondanks dat er voor de ploeg uit Deventer niets meer op het spel stond, had Sparta de nodige moeite met de degradant. "Het voetbal was niet om aan te gluren, maar de ontlading was op alle fronten en vlakken enorm", zegt Pastoor tegen de NOS. "We hadden geen controle over de wedstrijd, pas na rust bood de wissel van Craig Goodwin wat soelaas", aldus Pastoor over de aanvaller, die als invaller de 1-3 scoorde. "Het was een gouden wissel. Hij was ook iets minder gespannen, dat heeft een grote rol gespeeld in deze overwinning."



Pastoor is blij dat Sparta het ondanks een moeizame tweede seizoenshelft heeft gered. "Een groot compliment aan alle spelers", aldus Pastoor. "Zij begonnen zonder veel ervaring aan deze competitie en hebben altijd hun werk uitgevoerd. Geweldig."