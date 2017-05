Vormer en Sneijder helpen clubs met mooie vrije trappen

20:02 – Ruud Vormer en Wesley Sneijder hebben zondagavond allebei met een mooie vrije trap gescoord. Vormer deed dat voor Club Brugge, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen koploper Anderlecht, terwijl Galatasaray dankzij de treffer van Sneijder met 1-2 won bij Gaziantepspor.



Club Brugge stond thuis tegen Anderlecht al na negen minuten op achterstand door een treffer van Sofiane Hanni, maar het antwoord van Vormer volgde niet veel later. In de 36ste minuut krulde de Nederlandse spelmaker een vrije trap prachtig over de muur heen, waardoor de 1-1 op het scorebord kwam. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord, waardoor het team uit Brussel nog even moet wachten met het kampioensfeest.



Net als Vormer was ook Sneijder doeltreffend met een vrije trap. Zijn poging, die verdacht veel leek op de goal van Vormer, betekende de 1-2 van Galatasaray bij Gaziantepspor. Daardoor staat de ploeg uit Istanbul steviger op de vierde plaats in de Süper Lig.