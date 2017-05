Real maakt geen fout en ruikt titel, ook winst Barcelona

21:49 – Na vier seizoenen zonder kampioenschap begint de Spaanse titel nadrukkelijk te lonken voor Real Madrid. De Champions League-finalist stond zondagavond voor een lastige test tegen Sevilla, maar is glansrijk geslaagd voor het examen. De thuiswedstrijd eindigde in een ruime 4-1 overwinning. Ook FC Barcelona, dat evenveel punten heeft maar een duel meer gespeeld, boekte een zege in La Liga.



Barcelona en Real Madrid staan beide op 87 punten, maar het voordeel van de ploeg uit de hoofdstad is dat het nog een wedstrijd moet inhalen. De formatie van Zinedine Zidane heeft nog twee duels te gaan in de competitie, terwijl Barcelona nog één keer in actie komt. Beide teams hebben zondagavond in ieder geval gedaan wat ze moesten doen, namelijk winnen.



De thuiswedstrijd tegen nummer Sevilla was op papier een gevaarlijke wedstrijd voor Real, maar de hoofdstedelingen zaten door een goede start al snel stevig in het zadel. Nacho opende na tien minuten de score, door een vrije trap snel te nemen en in de hoek te drukken. Dat zorgde voor protest bij de spelers van Sevilla, maar de arbiter keurde de goal goed. Toen Cristiano Ronaldo een kwartier later de 2-0 maakte, leek het duel al beslist. Die treffer was overigens een bijzondere, aangezien het zijn 400ste goal voor Real Madrid was.



Na de pauze kwam Sevilla dankzij Stefan Jovetic nog wel terug tot 2-1, maar Ronaldo en Toni Kroos stelden in de laatste fase orde op zaken. Daardoor heeft Real aan vier punten uit de laatste twee wedstrijden (tegen Celta de Vigo en Málaga) genoeg om kampioen te worden. De overwinning op Sevilla was overigens alweer de vierde driepunter op rij voor Real in de competitie.





Net als De Koninklijke maakte ook FC Barcelona geen fout. Het uitduel bij Las Palmas (14e) eindigde in een eclatante 1-4 zege. Grote man aan de kant van de koploper was Neymar, die zijn naam drie keer terugzag op het scorebord. Luis Suárez maakte de andere treffer, namens de thuisclub trof Pedro Bigas doel. Voor Barcelona was de overwinning de zesde op rij.



Atlético Madrid wist zich zondag niet te ontdoen van Real Betis (1-1), maar heeft dankzij dat punt wel de derde plaats veiliggesteld. Dit omdat Sevilla door de nederlaag bij Real het team van Diego Simeone meer kan passeren. In de uitwedstrijd in Betis nam Stefan Savic de enige Atlético-goal-Goal voor zijn rekening.