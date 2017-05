Roma stelt kampioenschap Juventus uit met knappe zege

14 mei 2017 – Het gaat ver om te zeggen dat de titel ineens ver weg is voor Juventus, maar de regerend kampioen heeft het kampioensfeest wel even moeten uitstellen. De ploeg uit Turijn leek dit seizoen lange tijd ongenaakbaar in de Serie A, maar leed bij concurrent AS Roma voor de derde keer op rij puntenverlies. De thuisploeg won met 3-1 en blijft zodoende in de race om de Scudetto.



De laatste twee duels eindigden voor Juventus in een remise en ook in Rome werd er vanavond dus niet gewonnen. Het blijft koploper, maar weet dat de voorsprong op Roma nu slechts vier punten bedraagt. Met nog twee speelronden te gaan blijft Juventus natuurlijk nog steeds wel de grootste titelkandidaat.



Roma deed er vanavond wel alles aan om de spanning te brengen en slaagde in die missie. Dit gebeurde ondanks een vroege tegengoal van Mario Lemina, die namens Juventus in de 21ste minuut voor de 0-1 zorgde. Lang liet het antwoord van het team van Luciano Spaletti niet op zich wachten: vier minuten later werkte Daniele De Rossi de bal uit een corner in het doel. Vervolgens duurde het lang voordat de 2-1 viel, want dit gebeurde pas een halfuur later.



Na rust sloeg Roma in tien minuten tijd, tussen de 56ste en 65ste minuut, toe. Stephan El Shaarawy maakte de 2-1, Radja Nainggolan verschalkte Gianluigi Buffon negen minuten later met een hard schot. Juventus kwam die dreun niet meer te boven en leed daardoor in de hoofdstad de vijfde nederlaag van dit competitieseizoen. De Champions League-finalist kan de titel komend weekend pakken, als het thuis speelt tegen F.C. Crotone.



Juventus maakt nog kans op drie prijzen: het staat namelijk ook in de finale van de Coppa Italia. Daarin is Lazio Roma op 17 mei de tegenstander.