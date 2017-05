Alleen wonder kan AS Monaco nog van titel afhouden

14 mei 2017 – Sinds 2000 kroonde AS Monaco zich niet meer tot kampioen van Frankrijk, maar de Monegasken staan nu op de drempel van de titel in de Ligue 1. Zondagavond kende het team van Leonardo Jardim geen problemen met Lille (4-0), waardoor het aan een punt in de laatste twee wedstrijden genoeg heeft om landskampioen te worden. Mocht Monaco beide duels verliezen, dan is het door het goede doelsaldo waarschijnlijk alsnog kampioen.



Monaco is dit seizoen een geoliede machine in de Ligue 1 en won zondagavond ook met speels gemak van Lille: 4-0. De treffers werden gemaakt door Radamel Falcao (2), Bernardo Silva en Junior Alonso (eigen goal). Monaco heeft drie punten voorsprong op Paris Saint-Germain, maar ook nog een extra duel te gaan. PSG speelt nog één wedstrijd in dit seizoen, Monaco nog twee.



Ook PSG liet haar fans vanavond juichen. De regerend kampioen haalde met 0-5 uit bij Saint-Etienne en dat kwam mede door een doelpunt in de tweede minuut van Edinson Cavani. De spits was zondag twee keer trefzeker, ook Lucas Moura sloeg een dubbelslag. Julian Draxler deed in blessuretijd ook nog een duit in het zakje. Na vier kampioenschappen op rij moet de formatie uit de hoofdstad nu waarschijnlijk dus de titel aan Monaco laten.



Olympique Lyon heeft de kater van de uitschakeling in de Europa League tegen Ajax goed verwerkt. De uitwedstrijd bij Montpellier mondde uit in een 1-3 zege voor de nummer vier van de competitie. Alexandre Lacazette was met twee treffers de grote man, één van zijn doelpunten viel na voorbereidend werk van Memphis Depay. De Nederlander werd een kwartier voor tijd wel naar de kant gehaald. Lyon is al zeker van de vierde plaats in de Ligue 1, een positie die goed is voor de kwalificatierondes van de Europa League.



In de strijd om de vijfde plaats sloeg Olympique Marseille een aanval van nummer zes Bordeaux af. Hun onderlinge ontmoeting eindigde in 1-1, waardoor Marseille de klus in de laatste speelronde kan klaren. De vijfde stek betekent deelname aan de voorronde van de Europa League.