Elia zei al dat het goed kwam: "Ik heb wel vaker gelijk, toch?"

14 mei 2017 – Het demasqué bij Excelsior (3-0) van vorige week was genoeg reden voor paniek, maar Eljero Elia zei meteen dat het wel goed kwam met het kampioenschap voor Feyenoord. De 30-jarige kreeg zijn gelijk, dankzij de 3-1 winst tegen Heracles Almelo. "Ik heb wel vaker gelijk, toch?", vraagt Elia met een knipoog.



Na het behalen van de vijftiende landstitel in de clubhistorie en, vooral, het eerste kampioenschap sinds 1999, stond Elia de verzamelde pers met een uiterst goed humeur te woord. Hij liep, met zijn shirt achterstevoren, een beetje te ouwehoeren met de aanwezige journalisten. De schaal was toch binnen, wat maakte het nog uit?



"Ja, in de kleedkamer was het wel even leuk", zegt Elia na de kampioenswedstrijd tegen Heracles tegen FCUpdate.nl. Steven Berghuis had even daarvoor al verteld dat de buitenspeler de huis-dj is in de selectie van Feyenoord. "We gaan natuurlijk wel drinken, maar we gaan het vandaag nog niet te gek maken. Van de eerste tot de laatste werkdag bij Feyenoord moet ik uit de problemen blijven, dan is het goed, haha", lacht Elia, die uitkijkt naar de huldiging op de Coolsingel. "Ik hoop dat ik mooie shots kan maken en dat de fans veilig naar huis kunnen. Er moeten geen ongelukken gebeuren. Voor de rest hoop ik dat iedereen gelukkig is."





Elia, tegen Heracles goed voor de fraaie assists bij de 2-0 van 'hattrick-held' Kuyt, was dus de man die zei dat het 'wel goed zou komen' met de titel. "Ik heb wel vaker gelijk, toch? Mensen denken dat ik altijd alleen maar stoer loop te doen, maar ik ben gewoon een lieve jongen. Ik doe niemand wat kwaad. Ik ben gewoon eerlijk en rechtdoorzee", glimlacht Elia, die de bal in het kampioensduel ragfijn op het hoofd van Kuyt legde. Elia heeft genoten van de hattrick van de aanvoerder. "Het is gruwelijk. Dirk is mijn oom, haha. Hij verveelt me elke dag, hij slaat me elke dag. Hij verdient dit zeker", grinnikt Elia.



De buitenspeler kan zijn geluk niet op met het kampioenschap. "Dit is het mooiste seizoen dat ik heb meegemaakt. Mooier kan niet. Vorig jaar al de beker en nu kampioen, heerlijk", aldus Elia. Wat vond hij het mooiste aan het kampioensjaar? "De spanning ernaartoe, met name voor de supporters. We hebben gewoon elke dag genoten, man. Ik zweer het echt: we hebben elke dag gelachen. Ook na vorige week (Excelsior, red.). De terugrit in de bus was alleen niet leuk. We zagen dat er supporters en zelfs vrouwen geslagen werden. Maar als ik dan zie hoe blij en trots iedereen nu is, dat is natuurlijk wel weer geweldig om te zien."



