Nog geen feest bij Juventus: "Het is een wake-up call"

14 mei 2017 – Juventus hoopte zondag bij AS Roma een feestje te kunnen vieren, maar de koploper kwam bedrogen uit in Rome. Het treffen in de Serie A eindigde namelijk in een 3-1 zege voor Roma, waardoor Juventus nog even moet wachten op de titel. Trainer Massimiliano Allegri is nog niet in paniek.



De titelhouder stapte in Rome ondanks een 0-1 voorsprong met een 3-1 nederlaag van het veld. "Roma is na ons de sterkste ploeg uit de competitie", sprak Allegri in Italiaanse media. "In dit soort wedstrijden kan er van alles gebeuren. Ik kan niet zeggen dat deze nederlaag compleet als een verrassing komt, maar we rekenden er natuurlijk niet op. We waren niet scherp genoeg en waren slordig aan de bal. Toch moeten we de positieve dingen niet vergeten en die meenemen naar de volgende wedstrijd. Het is belangrijk dat deze nederlaag op zijn minst een wake-up call is."



Juventus speelt woensdag de finale van de beker, terwijl het ook in de Champions League-finale staat. Allegri maakt dus nog kans op drie prijzen. "Maar we hebben nog niets", zegt hij. "We moeten dit stap voor stap doen."