Feyenoord zocht naar kampioensschaal: "Die was kwijt"

9:55 – In alle euforie wist zondagavond bij Feyenoord niemand even meer waar de kampioensschaal zich bevond. De Rotterdammers, die zich met een 3-1 zege op Heracles Almelo voor de eerste keer sinds 1999 tot landskampioen wisten te kronen, waren het zilverwerk even kwijt.



Dat heeft Giovanni van Bronckhorst verteld aan de NOS, dat de coach vroeg waar de schaal lag. "Die is kwijt. Hij moet ergens boven liggen, maar is tot op heden niet gevonden", sprak de 42-jarige Van Bronckhorst zondagavond.



De trainer van Feyenoord heeft met zijn ploeg de kroon gezet op twee jaar hard werken. "Dit is zo'n bijzondere dag, het echte besef komt later pas", zei Van Bronckhorst enkele uren na het behalen van de titel. Het wordt interessant om te kijken of de kersverse kampioen de lijn komend seizoen door kan trekken. "Ik ben ervan overtuigd dat we ook komend seizoen een goede selectie hebben, maar dit is niet het moment om het daarover te hebben."