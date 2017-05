Geen plaats meer voor nieuwe feestvierders in binnenstad

11:17 – Feyenoord-fans zijn massaal uitgelopen om het kampioensfeest van hun favoriete club bij te wonen. De politie meldt maandag dat er geen plek meer is voor nieuwe feestvierders in de binnenstad. Ze roept op om het feest 'thuis of elders' te vieren.



Feyenoord verzekerde zich afgelopen zondag van het vijftiende landskampioenschap in de clubhistorie. De Rotterdamse club won de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo in de laatste speelronde van de Eredivisie met 3-1, waarmee het de titel veiligstelde. Voor Feyenoord is het de eerste landstitel sinds 1999.



Om 12.00 uur wordt Feyenoord gehuldigd op de Coolsingel. Volg de festiviteiten in ons liveblog!