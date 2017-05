ErediVisie: Feyenoord was vanaf speeldag één de baas

12:38 – Dat was het dan: het reguliere seizoen zit erop in de Eredivisie. We kunnen de balans opmaken: Feyenoord is kampioen, Ajax de nummer twee. Groningen speelt ten koste van Heracles in de 'Europese' play-offs. Niet Sparta, maar NEC en Roda JC spelen in de nacompetitie tegen degradatie. Dat en meer in de laatste ErediVisie van dit seizoen.



Eindelijk!

Wat een ongelofelijke ontlading vond er zondag plaats in De Kuip. Na achttien jaar wachten veroverde Feyenoord met een 3-1 zege op Heracles weer eens de landstitel. Het stadion schudde op zijn grondvesten, Rotterdam werd helemaal gek. En terecht: als je vanaf de eerste speelronde de nummer één bent en je houdt dat vast, dan ben je de verdiende kampioen. "We mogen met trots zeggen dat we de beste van Nederland zijn", zei Jens Toornstra na afloop tegen FCUpdate.nl. De gevierde man was - alsof het zo moest zijn - Dirk Kuyt. De kampioenswedstrijd werd een grote droom voor de kapitein van Feyenoord. De 36-jarige Katwijker maakte meer goals (147) en hattricks (9) dan elke andere eredivisiespeler in de 21ste eeuw. Met zijn peptalks en ervaring leidde Kuyt Feyenoord naar de titel en een puntenaantal van 82, iets wat sinds het 'drie-punten-voor-een-zege-tijdperk' nog niet voorkwam bij Feyenoord (via Opta). Binnen twaalf minuten had Kuyt al twee keer gescoord. "Je hoopt persoonlijk dat je het kan doen en flikken in de kampioenwedstrijd en ik ben er trots op dat het gelukt is", glimlachte Kuyt na afloop.





Rotterdam voetbalhoofdstad

Dankzij het grijpen van de vijftiende landstitel in de clubhistorie is het groot feest bij Feyenoord en in Rotterdam, maar daar houdt het nog niet mee op in de havenstad. Rotterdam mag met recht de voetbalhoofdstad van Nederland genoemd worden, aangezien de stad volgend seizoen ook weer door drie clubs vertegenwoordigd wordt in de Eredivisie. Sparta Rotterdam speelde zich namelijk veilig met een 1-3 overwinning bij degradant Go Ahead Eagles. De grote man was wederom Martin Pusic, die zes van de laatste acht goals van de Spartanen voor zijn rekening nam. Excelsior was eerder al veilig, mede dankzij de sensationele 3-0 zege op kampioen en grote broer Feyenoord. Het is een prachtig jaar voor voetbalminnend Rotterdam. In tegenstelling tot de Rotterdamse degradatiekandidaten zijn Roda JC en NEC veroordeeld tot de nacompetitie.



Balen van een zege

AZ-uit is een wedstrijd die je als middenmoter kunt verliezen. Als FC Utrecht in Alkmaar zondag tegen een zeperd was aangelopen, zou niemand daar heel raar van op hebben gekeken. Toch boekte de nummer vier van het klassement een 2-3 zege en dat is bijzonder. De Domstedelingen waren namelijk gebaat bij een nederlaag. Dit omdat het voor Utrecht met oog op de tv-gelden gunstiger was dat AZ in plaats van Vitesse als vijfde eindigde. Een nederlaag zou Utrecht 750.000 euro opleveren, maar toch won het team van Erik ten Hag met een b-ploeg met 2-3. Voorzitter Frans van Seumeren worstelde na afloop met een dubbel gevoel. "Je kunt voor 750.000 euro namelijk toch een leuke speler halen", zei hij. Toch valt het te prijzen dat Utrecht haar sportieve plicht deed in Alkmaar. Hulde.



Timing

In het voetbal moet je pieken op de juiste momenten. Daar lijkt FC Groningen alles van af te weten. De eredivisionist uit het noorden stond voor de laatste speelronden nooit hoger dan de negende plaats op de ranglijst: sterker nog de ploeg van Ernest Faber bungelde voornamelijk rond de onderkant van de middenmoot. Toch zijn de Groningers het seizoen geëindigd op de achtste plaats. Op de slotdag werden sc Heerenveen en Heracles Almelo nog gepasseerd dankzij een knappe 3-5 overwinning bij FC Twente. Oussama Idrissi was goud waard met twee prachtige, identieke doelpunten. "Het is een zwaar seizoen geweest. Het is mooi dat we de bonus op het laatste moment nog hebben binnen kunnen halen", sprak Faber na afloop. Kan hij ook met Groningen pieken in de play-offs? AZ is daarin de tegenstander.





Door: Koen Jans