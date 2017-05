Brands wil komend seizoen kansen voor jeugdspelers PSV

16:51 – PSV wil komend seizoen meer spelers uit de eigen jeugd de kans gaan geven. Daarvoor zal ruimte gemaakt worden in de A-selectie, die uit minder spelers gaat bestaan dan momenteel het geval is. Dat spreekt technisch manager Marcel Brands uit tegenover PSV TV.



Jong PSV bestaat grotendeels uit zelf opgeleide spelers en presteerde dit jaar goed in de Jupiler League door als vierde te eindigen. "Natuurlijk bepaalt de trainer uiteindelijk. Maar we hebben dit intern wel naar elkaar uitgesproken om de selectie iets kleiner te maken. Dan krijgen jeugdspelers meer kansen en kunnen ze ook meer speelminuten gaan maken."



In de zomerstop moet meer duidelijkheid komen over hoe de selectie van PSV eruit komt te zien. De Eindhovenaren kenden geen al te best seizoen. In de Champions League werd de club snel uitgeschakeld en ook in de competitie wist de ploeg van Phillip Cocu geen potten te breken. PSV eindigde uiteindelijk als derde.