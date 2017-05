De Groot wordt komend seizoen geen trainer van NEC

17:38 – Hoewel Ron de Groot als interim-trainer succesvol was bij NEC, is hij komend seizoen niet degene die definitief het stokje overneemt van de ontslagen Peter Hyballa. Hij ziet het niet zitten om in Nijmegen aan de slag te gaan en zijn laatste kunstje moet dus worden om NEC in de Eredivisie te houden.



Begin mei werd De Groot aangesteld als interim-trainer na het ontslag van Peter Hyballa. Onder zijn leiding wist NEC twee overwinningen te boeken. Het bleek echter niet genoeg om de play-offs om promotie/degradatie te ontlopen. Ook als De Groot NEC erin weet te houden, staat hij niet open voor een langer verblijf. "Ik ambieer dat niet. Sowieso hier bij NEC niet. Waarom niet? Omdat ik Nijmegenaar ben. Ik weet hoe het hier in de stad werkt. Je hebt nooit rust, overal waar je loopt gaat het over NEC. Zowel in goede tijden als in minder goede tijden", vertelt hij aan FOX Sports.



"Als je hoofdtrainer bent en je woont buiten de stad en rijdt de stad uit, dan laat je wat achter. Dan heb je in ieder geval nog een stukje rust. Dat heb ik hier niet", vervolgt De Groot, die nog maar eens benadrukt dat hij echt niet langer blijft. "Mijn naam kun je zeer zeker van het lijstje schrappen."