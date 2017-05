Haller verruilt FC Utrecht voor Eintracht Frankfurt

20:16 – Sébastien Haller vervolgt zijn loopbaan in Duitsland. De spits van FC Utrecht speelt komend seizoen voor Eintracht Frankfurt. Dat maakt de Nederlandse club maandag bekend via de officiële website. Over de hoogte van de transfersom wordt geen uitspraak gedaan.



Haller liet eerder al weten bezig te zijn aan zijn laatste seizoen in Utrecht. De Franse spits tekent een contract voor vier seizoenen bij de de club uit de Duitse Bundesliga. De play-offs om Europees voetbal zullen dus zijn laatste wedstrijden in Utrechtse dienst worden. Volgens de club kwamen de onderhandelingen met de Duitsers de laatste dagen in een stroomversnelling. Haller was dit seizoen zeer belangrijk voor Utrecht met dertien doelpunten in 32 competitieduels.



Trainer Erik ten Hag is blij voor Haller. "Wij hebben Haller op jonge leeftijd naar Nederland kunnen halen. In de Domstad heeft hij zich ontwikkeld tot een all-rounder die in het veld van ongekende strategische meerwaarde is: een geweldig aanspeelpunt, harde werker en op en top professional", zegt hij op de clubwebsite. "FC Utrecht laat zich, na de verkopen van Bart Ramselaar en Timo Letschert, met deze verkoop opnieuw gelden als een opleidingsinstituut voor topclubs in binnen- en buitenland."