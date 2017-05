Besiktas neemt koppositie weer over na zege op Buraspor

21:24 – Besiktas heeft maandag in de Turkse Süper Lig de koppositie weer overgenomen van Istanbul Basaksehir. Door een 0-2 zege op Buraspor is het verschil tussen de nummers één en twee weer twee punten. Er zijn nog drie speelronden te gaan.



Kort voor rust was Besiktas dichtbij de openingstreffer. Doelman Harun Tekin kon echter net voorkomen dat Ricardo Quaresma kon scoren. De Portugees speelde zijn honderdste competitiewedstrijd in het shirt van Besiktas, maar liet zich ook van een minder goede kant zien. Al vroeg in de wedstrijd plantte hij zijn noppen opzettelijk in de rug van tegenstander Cristóbal Jorquera. Hij werd echter gespaard door de arbitrage.



Na rust was het wel raak voor de bezoekers. Na iets meer dan een uur spelen tekende Cenk Tosun voor de 0-1. Daar leek het lange tijd bij te blijven, maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd verdubbelde Vincent Aboubakar de score. Ryan Babel begon in de basis bij Besiktas en speelde negentig minuten.