Promovendus VVV mondeling akkoord met Promes

10:28 – VVV-Venlo is druk bezig om de selectie voor komend seizoen vorm te geven. De Limburgse club werd deze jaargang overtuigend kampioen in de Jupiler League en promoveerde zodoende naar de Eredivisie. Via haar officiële website geeft VVV een update over de gesprekken met de spelers over hun contract.



VVV is met verdediger Jerold Promes mondeling al akkoord over een nieuwe verbintenis, maar de handtekeningen moeten nog wel worden gezet. Met Delano van Crooij, Moreno Rutten en Johnatan Opoku is VVV nog in gesprek over een nieuwe overeenkomst.



VVV neemt afscheid van huurlingen Maarten de Fockert en Joey Sleegers. Zij keren terug naar respectievelijk sc Heerenveen en NEC. Cendrino Misidjan en Leandro Resida hebben geen toekomst in De Koel en mogen op zoek naar een nieuwe club. Ook Tim Receveur vertrekt bij VVV, maar hij heeft al een mondelinge overeenkomst met De Graafschap.