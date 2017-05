Oud-Ajacied Fosu-Mensah haalt EL-finale mogelijk toch

16:19 – Vorige week maakte Manchester United bekend dat het seizoen van Timothy Fosu-Mensah voorbij was, maar de club komt dinsdag met goed nieuws over de verdediger. Er bestaat namelijk een kans dat de oud-Ajacied de Europa League-finale tegen Ajax haalt.



Fosu-Mensah kampt sinds begin april met een vervelende schouderblessure. Hoewel de situatie zorgelijk was, maakt hij nu toch kans om de finale tegen Ajax te halen. "Er is een kans dat hij erbij is", zegt José Mourinho op de clubwebsite. "Hij doet er in ieder geval alles aan om er over acht dagen bij te zijn."



Voor Fosu-Mensah is de wedstrijd een beladen ontmoeting, aangezien hij tussen 2006 en 2014 onderdeel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax.