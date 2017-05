Jørgensen kraakt 'plastic shit': "Kunstgras is verschrikkelijk"

17:55 – Na zijn eerste seizoen in Nederland weet Nicolai Jørgensen één ding zeker: dat hij een hekel heeft aan kunstgras. De topscorer van de Eredivisie stelt dat de velden van plastic niets te maken hebben met topvoetbal. Hij hoopt dat de kunstgrasvelden snel verdwijnen uit de Eredivisie.



Gedurende het seizoen heeft de Deen niets gezegd over de velden, maar nu wil hij toch zijn ei kwijt. "Dat verschrikkelijke kunstgras bij al die clubs in de Eredivisie. Het is allemaal plastic shit. Ja sorry hoor, het moet eruit. Het heeft allemaal niks met topvoetbal te maken. Neem die wedstrijd bij Excelsior, ze besproeien het niet eens. Waar gaat dat over op het hoogste profniveau?", zegt hij tegen De Telegraaf.



De spits hield na de verliespartij bij Excelsior bewust zijn mond over kunstgras. "Ik besloot er toen niks over te zeggen, omdat je met geen enkel excuus aan moet komen als je 3-0 verliest. Maar als wij dit seizoen alle wedstrijden op normaal gras hadden gespeeld, zou elke shitwedstrijd die we nu achter de rug hebben heel anders zijn geweest", spreekt hij klare taal. De spits van Feyenoord werd met 21 goals topscorer van de Eredivisie.