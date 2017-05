Utrecht wil winnen in warmte: "Geen zomeravondvoetbal"

18:37 – Vanwege het behalen van de vierde plaats in de Eredivisie begint FC Utrecht als grote favoriet aan de nacompetitie. Trainer Erik ten Hag is zeer te spreken over het afgelopen seizoen van de Domstedelingen, maar vindt dat zijn ploeg het karwei nu moet afmaken. Utrecht heeft veel vertrouwen, zegt hij in zijn vooruitblik op sc Heerenveen-uit.



"Onze jongens zijn hongerig en hebben hier het hele jaar keihard voor gewerkt", stelt de trainer. "We hoopten na het vertrek van Ramselaar, Letschert en Boymans een stabiel seizoen te draaien met daarin een plek in het linker rijtje. In het begin beseften we dat de trein weleens kon gaan haperen, maar uiteindelijk hebben we deze met z'n allen weer op het spoor gekregen. We zijn van goed naar beter gegaan, maar we zijn nog niet tevreden."



De weersverwachting geeft aan dat het woensdagavond warm gaat worden, als het duel in Friesland wordt gespeeld. Voor Ten Hag is dat geen probleem. "Wij spelen nooit zomeravondvoetbal. Wij zijn fit en we hebben vertrouwen. Met deze ingrediënten creëren we de juiste spanningsboog. Wanneer wij vervolgens de juiste energie afroepen, zetten we ook een goede prestatie neer. Daar is het ons om te doen.''