Faber legt de druk in Alkmaar: "AZ is de favoriet"

20:19 – Op de slotdag van de Eredivisie behaalde FC Groningen een plaats bij de play-offs om Europees voetbal, waardoor het woensdagavond mag aantreden tegen AZ. Trainer Ernest Faber ziet de nacompetitie als een mooie bonus en noemt de Alkmaarders de favoriet voor het tweeluik.



Faber is blij dat Groningen op de slotdag alsnog de play-offs wist te halen. "Eigenlijk kon het niet mooier", zegt hij op de clubwebsite. "Op de laatste speeldag nog twee plekken stijgen en na zo'n bizarre ontknoping. Dat werkt ook terug op het team. Iedereen is vrolijk, heeft er enorm veel zin in. We hebben het hele jaar tegen een achterstand moeten knokken en die modus moeten we nu nog vier wedstrijden zien vol te houden. Wij hebben een betere vorm op dit moment, maar ik zie AZ toch als favoriet. Het is een grote club waar het spelen van Europees voetbal verlangd wordt. De druk ligt bij hen. Wij hebben in de competitie thuis met 2-0 gewonnen en uit 0-0 gespeeld. Nu hebben we weer twee kansen om ze te verslaan."



Faber verwacht veel van zijn eigen team tegen AZ. "Voetballende ploegen liggen ons wel en bovendien zijn we zelf heel lastig te verslaan. We moeten meteen een goede eerste wedstrijd neerzetten. We hebben de play-offs niet voor niets gehaald en willen nu ook winnen. Dat zullen we vooral met ons eigen aanvalsspel moeten doen. Durven en met lef er doorheen spelen."