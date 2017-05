Chinese broer en zus krijgen grote vinger in pap bij Reading

0:07 – Reading valt in handen van twee Chinezen. De club van Jaap Stam maakt dinsdag bekend dat Dai Yongge en Dai Xiu Liu, een Chinese broer en zus, vanaf heden de grootaandeelhouders van de club zijn.



Reading werd door de Engelse bond enige tijd in de wachtkamer gezet, omdat de bond eerst wilde kijken of de nieuwe aandeelhouders wel te vertrouwen zijn. Volgens de bond is dat het geval, waardoor de overname dinsdag beklonken kon worden. "Eén van de eerste dingen die we gaan doen is het verbeteren van het trainingscomplex", laten de broer en zus weten op de site van Reading. "Ook willen we het stadion uitbreiden en zorgen voor faciliteiten van wereldklasse."



Overigens is Reading nog in de race om promotie naar de Premier League te bewerkstelligen, aangezien de ploeg van Stam dinsdagavond de halve finale tegen Fulham overleefde.