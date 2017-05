Ajax-fan huurt zelf vliegtuig om naar Stockholm te gaan

11:57 – In de stormloop op tickets voor vliegreizen naar Stockholm kon Eron Pieren geen fatsoenlijk geprijsde reis naar de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United boeken en dat heeft een opmerkelijke actie losgeweekt bij de ondernemer. Hij heeft zelf, voor een ton, een vliegtuig gehuurd.



"Het plan is een beetje uit frustratie geboren, omdat ik zelf een finaleticket heb kunnen bemachtigen", zegt Pieren voor de camera van Telesport over zijn actie. "Het was vervolgens niet mogelijk om een vlucht te boeken die rechtstreeks naar Stockholm ging. Daardoor heb ik het heft in handen genomen en heb ik zelf een vlucht geboekt. Ik heb een vliegtuig geleased en ik wil het toestel samen met medesupporters vol krijgen."



"Zo kunnen we rechtstreeks naar Stockholm. Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. Ik wil gewoon heel graag bij die finale zijn", aldus Pieren, die bij genoeg interesse niet uitsluit dat er nog een tweede vliegtuig ingezet wordt.