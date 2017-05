FC Utrecht maakt favorietenrol play-offs waar in Heerenveen

20:25 – FC Utrecht kan al met een schuin oog vooruit gaan kijken naar de finale van de play-offs voor de Europa League. In het Abe Lenstra Stadion wonnen de gasten na een indrukwekkend optreden dat recht deed aan krachtsverhoudingen dit seizoen. SC Heerenveen maakte het even spannend na rust, maar capituleerde na een acrobatische hakbal van Sébastien Haller: 1-3.



De ploeg van Erik ten Hag ging als duidelijke favoriet de play-offs om Europees Voetbal in na een uitstekend seizoen. De Domstedelingen eindigden met liefst 62 punten als vierde in de Eredivisie met een buffer van elf punten naar nummer vijf Vitesse. Tegenstander Heerenveen had zelfs negentien punten minder en plaatste zich met de hakken over de sloot voor de strijd om het Europese ticket.



Jurgen Streppel kende een geweldige eerste seizoenshelft in Friesland, maar zag zijn ploeg na de winterstop volledig in elkaar storten. Van de laatste negen duels werden er zelfs zeven verloren. Bovendien had het frivole en aantrekkelijke aanvalsspel plaatsgemaakt voor louter defensieve malaise.



Het leek aanleiding voor Streppel om het tegen Utrecht anders aan te pakken. Hij koos voor extra zekerheid achterin met drie centrale verdedigers en twee vleugelverdedigers, al kon het ook worden uitgelegd als een tactische aanpassing tegenover het 4-4-2 systeem van Ten Hag. Daarvoor moest topscorer Reza Ghoochannejhad wel plaatsmaken.



De keuzes van de Heerenveen-coach sorteerden voor rust zeker geen effect. De bezoekers waren heer en meester in Friesland. FC Utrecht had niet alleen de complete controle over de wedstrijd, ook gaf het nauwelijks kansen weg en profiteerde het optimaal van de eigen mogelijkheden.



Sofyan Amrabat beloonde het Utrechtse overwicht al na een kwartier met een mooi geplaatst schot in de kruising: 0-1. Daar ging een aanval 'uit het boekje' aan vooraf. Een harde inspeelpass van Ramon Leeuwin, een kaats van spits Haller en een steekbal van Wout Brama stelden Amrabat in staat om zijn eerste treffer voor Utrecht te scoren.



Het was opvallend dat Amrabat zijn doeltreffende schot kon afvuren vanaf een centrale positie, waar juist het accent van Friese defensie zou moeten liggen. Doke Schmidt en Stefano Marzo grepen echter niet kordaat in. Linksback Lucas Bijker maakte het vijf minuten later nog bonter door tegenstander Yassin Ayoub volledig kwijt te zijn na een corner. Ayoub profiteerde optimaal met een fraaie kopbal richting de kruising: 0-2.



De tweede tegentreffer kwam de thuisploeg op een striemend fluitconcert te staan, een blijk van ongenoegen dat door de fans nog een keer werd herhaald bij het rustsignaal. Daar was ook alle aanleiding toe want er was geen fatsoenlijke Friese aanval te zien geweest. Ook Ten Hag was niet volledig tevreden in de laatste periode voor rust, vooral omdat zijn ploeg wel erg veel gas terug nam.



Die trend zette zich in de tweede helft voort en daarmee werd Heerenveen enigszins terug in de wedstrijd geholpen. Aan de hand van de 16-jarige invaller Kik Pierie kwam de underdog zelfs terug tot 1-2, al was daar ook wat geluk voor nodig. Martin Ødegaard schoot 1-2 binnen via de voet van Wout Brama nadat Sam Larsson de bal breed legde uit een vrije trap.



De assist was de eerste echt geslaagde bijdrage van Larsson, die net als aanvalspartner Arber Zeneli een uur lang onzichtbaar was. Na de 1-2 kwam hij echter los, getuige een schot op de paal vlak na de aansluitingstreffer. Het had de gelijkmaker op kunnen leveren, zeker omdat Marzo in de rebound ook nog een enorme kans kreeg. De rechtsback slaagde er echter in om de bal precies in de handen van de reeds liggende doelman David Jensen te plaatsen.



Een gelijkmaker zou geen recht hebben gedaan aan de verhoudingen, al had FC Utrecht het wel een beetje over zichzelf afgeroepen met de passieve houding na de 0-2. De 1-3 van Sébastien Haller kwam dan ook als een bevrijding. Het doelpunt was niet alleen cruciaal, maar ook wonderschoon.



De spits die deze week zijn vertrek naar Eintracht Frankurt aankondigde, gaf de fans een schitterend afscheidscadeau. Haller bracht een ode aan Willy Carbo met een doeltreffende hakbal na een halfhoge voorzet van invaller Richairo Zivkovic.



Het verzet van de thuisploeg was daarna definitief gebroken. Doelman Erwin Mulder en de paal stonden een grotere afstraffing in de weg. Toch moet de 1-3 voldoende zijn voor Utrecht om zaterdag in eigen huis probleemloos de volgende ronde te halen.