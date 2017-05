Schaars hoort ook de fluitconcerten: "Ik snap de fans wel"

21:34 – sc Heerenveen kende een geweldige seizoensstart, maar aan de tweede helft van 2016/17 zal niemand bij de Friese club met veel plezier terugdenken. Woensdagavond leek het Europees voetbal definitief uit het zicht te raken, want FC Utrecht was in de eerste ronde van de play-offs met 1-3 te sterk. Dus klonken er fluitconcerten vanaf de tribune.



"Het is nooit leuk, maar ik snap de fans wel", zo stelde Stijn Schaars na afloop tegenover FOX Sports. "Voor de winterstop hebben heel veel ploegen het nakijken gegeven. Nu zitten we in een fase waar er helemaal geen vertrouwen is bij heel veel spelers."



Heerenveen probeerde daarom een andere spelopvatting te hanteren, maar dat ging niet volgens plan. "Dan ga je een beetje op safe, maar staat het na 19 minuten toch alweer 0-2. We hadden geen initiatief en je hebt twee goals om de oren."