Ten Hag tevreden: "Het was denk ik een genot om te zien"

21:58 – FC Utrecht is heel dicht bij de finale van de play-offs. Op bezoek bij sc Heerenveen werd er een reuze stap gezet, de nummer vier van de Eredivisie won met 1-3 op bezoek in het Abe Lenstra Stadion en liet vooral in de openingsfase prima voetbal zien.



"Ik vond ons in de eerste 35 minuten heel goed spelen", vertelt Erik ten Hag aan FOX Sports. "Er werd uitstekend van kant naar kant gespeeld met een goede veldbezetting, we waren dynamisch en we maken een geweldige goal. Het was denk ik een genot om te zien."



Toch was hij lang niet over alles tevreden, zo zag hij zijn ploeg aardig inkakken. "Voetbal is een loopsport en je moet alert blijven over negentig minuten. Maar tien minuten voor rust zie je het langzaam inzetten en ook een fase in de tweede helft zag je dat. Die wedstrijd kan ons zo ontglippen."