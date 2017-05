AZ neemt voorschot op play-off finale in Groningen

22:41 – AZ staat met één been in de finale van de play-offs. De ploeg van John van den Brom won met 1-4 in Groningen na een wedstrijd waarin het ene doelpunt nog mooier was dan het andere. Vooral Wout Weghorst toonde zijn klasse met twee echte spitsengoals.



FC Groningen verzekerde zich pas in de laatste speelronde van deelname aan de play-offs na een klinkende zege bij FC Twente (3-5). Dat vormde een groot contrast met AZ dat na de verloren bekerfinale al wist dat het zich op de 'troostprijs' moest gaan richten. Coach Van den Brom worstelde zich naar het einde van het seizoen, waar de Groningers juist net op tijd in vorm waren gekomen na een matig jaar.



Toch was er nog geen reden voor te veel optimisme in het Hoge Noorden omdat Ernest Faber aan de play-offs moest beginnen zonder zijn aanvalsleider. Topscorer Mimoun Mahi liep in Enschede een blessure op en moest toekijken in het Noordlease Stadion. Omdat ook Tom van Weert nog niet 100% fit is, startte Alexander Sørloth.



De Noor liet in Groningen nog bepaald geen onuitwisbare indruk achter en schoot ook tegen AZ tekort om de opengevallen rol goed in te vullen. Na een enthousiaste start met een aantal gewonnen kopduels tegen Derrick Luckassen, waarvan er één leidde tot een gevaarlijke doelpoging (bal net onder de lat weggetikt door Tim Krul) kwamen de beperkingen van Sørloth weer aan het licht.



Groningen zag zich na de sterke openingsfase steeds meer gedwongen om te opereren via de tegenaanval doordat AZ het heft in handen nam. Drie uitbraken van de thuisploeg eindigden echter na balverlies van 'aanspeelpunt' Sørloth, die twee keer niet snel genoeg handelde en bij de derde poging was zijn pass richting de ontsnapte Bryan Linssen te hard.



Ook bij de bezoekers ging lang niet alles goed. Ondanks het vele balbezit strandden de meeste aanvallen na een slechte eindpass (vaak van Levi Garcia) of een matig afstandsschot (Mats Seuntjens, Stijn Wuytens). Lange tijd viel er maar één uitzondering te noteren voor rust, Alireza Jahanbakhsh vond Luckassen met een afgemeten voorzet, maar de verdediger knikte de bal van dichtbij voorlangs.



Kort voor de pauze forceerde AZ toch de 0-1. Jahanbakhsh liet zien hoe je een bal vanaf de flank wel tot doelpunt promoveert. De Iraniër wist op slinkse wijze de korte hoek te vinden na een lage voorzet van Jonas Svensson. Doelman Sergio Padt kreeg pas zicht op de bal toen deze tegen het net lag na het tegendraadse én verdekte schot van Jahanbakhsh.



Een cruciale treffer voor AZ, dat bij het lang uitblijven van een treffer of zelfs het incasseren van de openingsgoal weer terug had kunnen vallen naar de matige vorm van de laatste weken. Nu schakelde het na rust, met Calvin Stengs voor de lichtgeblesseerde Jahanbakhsh, nog een tandje bij. De Groningse defensie werd steeds vaker in verlegenheid gebracht, maar Padt hield zijn ploeg nog even op de been.



Een redding van de doelman met de rechtervoet was bittere noodzaak na een vlotte aanval van AZ en een lage inzet van Joris van Overeem. Twintig minuten na rust was het echter toch raak na een echte spitsengoal van Wout Weghorst. De puntspeler toonde zich een uiterst koele afmaker door zijn eerste echte kans om te zetten in het doelpunt. Weghorst raakte de bal ook uiterst fraai in het hart na een voorzet van Svensson, waarna Padt een granaat zag inslaan in de korte hoek: 0-2.



Daarmee leek de beslissing al gevallen en kreeg Samir Memisevic alleen maar meer spijt van een gemiste vrije kopkans bij een stand van 0-1, maar de spanning was binnen een minuut terug. Jesper Drost kreeg de bal pardoes voor zijn voeten in de zestien en rondde af via de binnenkant van de paal: 1-2. De inzet met buitenkant voet hield het midden tussen gelukkig en geniaal omdat Drost de bal, onbewust dan wel bewust, heel erg dun raakte waarna het leer met vreemde curve langs Krul rolde.



De snelle aansluitingstreffer gaf FC Groningen hoop in een wedstrijd die eigenlijk al verloren leek. Die hoop verdween na vijf minuten al weer uit de harten van de fans van de 'Trots van het Noorden'. Stengs zette een combinatie op met Van Overeem, diens hakbal stelde de invaller in staat om zijn geliefde linkervoet te gebruiken voor een goed geplaatst schot: 1-3. Met de marge weer op twee en het dit keer uitblijven van een snel antwoord van de thuisploeg was de wedstrijd gespeeld.



Wout Weghorst gooide in de slotminuut het tweeluik zelfs definitief op slot na een aanname met de borst en een gewonnen tweestrijd met Padt: 1-4. Als AZ en FC Utrecht de riante uitgangspositie uit de heenwedstrijd verzilveren dan strijden de ploegen van John van den Brom en Erik ten Hag op 25 en 28 mei om het felbegeerde ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.