Klaassen: "Door zulke velden denk je na om weg te gaan"

10:36 – Een statement van de spelervakbond VVCS heeft op deze donderdagochtend veel stof doen opwaaien. Twaalf aanvoerders uit de Eredivisie hebben de handen ineengeslagen, om samen in opstand te komen tegen kunstgras in de Eredivisie. Ze doen een oproep aan de KNVB om de synthetische velden zo snel mogelijk van het hoogste niveau verbannen, omdat het ten koste zou gaan van de spelkwaliteit en ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.



De aanvoerders van de traditionele top-drie van Nederland hebben ook hun steentje bijgedragen aan het manifest, dat geïnitieerd werd door sc Heerenveen-captain Stijn Schaars en gepubliceerd werd door de VVCS. Davy Klaassen van Ajax is duidelijk: "Van zulke velden ga je er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland. Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden", zegt Klaassen.



Ook Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt laat zijn stem horen. "Ik weet zeker dat met kunstgras het Nederlandse voetbal verder achterop zal raken. Het is niet voor niets dat in de Europese competities geen enkel team op kunstgras speelt."



PSV-kapitein Luuk de Jong mengt zich ook in de discussie over kunstgras. "Voor een voetballer die niet gewend is om te spelen op kunstgras levert het op fysiek gebied klachten op. Hetsrtel na het spelen duurt ook langer!", maakt de aanvoerder van PSV duidelijk.



Naast Klaassen, Kuyt en De Jong hebben Schaars, Ron Vlaar, Willem Janssen, Sander Duits, Sergio Padt, Gregor Breinburg, Guram Kashia, Jordens Peters en Stefan Thesker een bijdrage geleverd aan het manifest van de VVCS.