Stengs: "Dit vergeet ik mijn hele leven niet meer"

13:27 – Calvin Stengs kwam woensdagavond voor de derde keer in actie in een officiële wedstrijd van AZ. Na de bekerwedstrijd tegen ASWH (2-0) en de competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-1) maakte de pas achttienjarige middenvelder zijn opwachting in de eerste play-offwedstrijd tegen FC Groningen. Dat werd een succes. Niet alleen werd er met 1-4 gewonnen in het Noordlease Stadion, Stengs verzorgde ook de 1-3.



"Dat gaf een enorme ontlading. Fantastisch. Ik denk dat ik dit mijn hele leven niet meer vergeet", zegt Stengs tegen AZ TV over zijn doelpunt. De jongeling mocht de hele tweede helft spelen. "In m'n koppie draait het nu een beetje heen en weer. Ik heb een doelpunt gemaakt in de play-offs en het team daarmee geholpen. Dat is fantastisch. Het was ook een belangrijke goal, de 1-3. Je gooit de wedstrijd op slot en dan voel je wat vrijer. Dat was lekker. De spanning viel gelijk weg na de goal. Ik hoop dat ik zaterdag weer erbij kan zitten en belangrijk kan zijn voor het team."



"De eerste actie ging gelijk goed. Dan voel je wel dat je er lekker in zit", glimlacht Stengs. "Het is een mooi seizoen. Ik begon bij onder 19 en heb daarna een paar wedstrijden bij Jong AZ meegedaan. Toen ik ging trainen met het eerste, ben ik niet meer weggeweest."