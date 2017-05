Lacazette keert terug in Franse selectie, Benzema niet

16:16 – Alexandre Lacazette gaat mogelijk na ruim anderhalf jaar weer een interland spelen voor Frankrijk. De 25-jarige spits van Olympique Lyon, dat vorige week door Ajax werd uitgeschakeld in de halve finale van de Europa League, behoort tot de nationale selectie voor de duels met Paraguay (2 juni, oefen), Zweden (9 juni, WK-kwalificatie) en Engeland (13 juni, oefen).



Lacazette kwam tot dusver tien keer uit voor de nationale ploeg van Frankrijk, waarbij hij één keer scoorde. Zijn laatste interland dateert van 11 oktober 2015, toen hij in actie kwam in de oefenwedstrijd tegen Denemarken. Dit seizoen maakte Lacazette naam voor zichzelf door in de Ligue 1 namens Lyon 26 keer te scoren. Ook maakte hij zes goals in de Europa League.



Karim Benzema zit opnieuw niet bij de Franse selectie. Bondscoach Didier Deschamps negeert de spits van Real Madrid sinds hij verwikkeld raakte in een afpersingszaak rond Mathieu Valbuena. Op 4 september 2015 tegen Portugal was de laatste keer dat Benzema het shirt van Les Bleus mocht aantrekken.