Hulshoff na 1-1 bij MVV: "Een prima uitslag voor ons"

0:06 – Sipke Hulshoff, de trainer van SC Cambuur, is tevreden. De Leeuwarder club begon donderdag de play-offs om promotie naar de Eredivisie met een 1-1 gelijkspel bij MVV. De return in het tweeluik om een finaleplaats is komende zondag op het veld van Cambuur.



"Ik ben met het resultaat zeker tevreden, 1-1 is een prima uitslag voor ons. Met het spel ben ik iets minder tevreden, maar dat telt niet altijd. Door de goede wedstrijden die we de laatste tijd hebben gespeeld verwachten mensen misschien ook iets van ons. Vandaag was het iets minder", aldus Hulshoff bij FOX Sports.



Hulshoff benadrukt dat Cambuur MVV niet mag onderschatten. "Zeker in het begin van het seizoen hebben ze laten zien hoe goed ze kunnen voetballen. Volgens mij zijn ze ook het langst de directe concurrent van VVV-Venlo geweest. Dat is niet voor niets. Ze kunnen ontzettend goed voetballen", vervolgt de Cambuur-coach. Hulshoff wil het zondag afmaken met een zege voor eigen publiek. "Daar willen we laten zien hoe goed we zijn, met het resultaat als allerbelangrijkste."