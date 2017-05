Emmense droom ver weg: "Maar van opgeven geen sprake"

7:43 – 'Dromen van de Eredivisie' was de afgelopen weken het motto van FC Emmen. De ploeg uit Drenthe beleefde in de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie een droomstart tegen NEC, dankzij een vroege goal van Alexander Bannink. De Emmense droom lijkt echter niet uit te komen, omdat er uiteindelijk met 1-3 verloren werd van de eredivisionist uit Nijmegen.



"We speelden een goede eerste helft", stelt coach Dick Lukkien na afloop op het digitale onderkomen van Emmen. "We mikten op de snelheid van Cas Peters en Issa Kallon en werden ook nog in het zadel geholpen met een snelle goal. We hadden controle met goed voetbal en hadden met die kopbal van Cas Peters ook op 2-0 kunnen komen. In de tweede helft waren we minder vast aan de bal en kwamen daardoor niet onder de druk uit. Dat betekent echter niet dat je de goals gemakkelijk moet weggeven en dat gebeurde wel. Jammer, maar van opgeven is geen sprake."



De return in Nijmegen, waarin Emmen dus een wonder nodig heeft, wordt komende zondag om 16.45 uur afgetrapt. In de kwartfinale van der play-offs rekende Emmen overtuigend af met RKC Waalwijk.