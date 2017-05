Asensio, Aspas, Illarramendi en Kepa in Spaanse selectie

12:20 – Bondscoach Julen Lopetegui heeft de selectie van Spanje voor de vriendschappelijke interland tegen Colombia (7 juni) en de WK-kwalificatiewedstrijd (11 juni) bekendgemaakt. Tot de 25 spelers behoort Marco Asensio, die een Nederlandse moeder heeft maar niet voor het Nederlands elftal kiest.



Asensio speelt een steeds grotere rol bij Real Madrid en heeft met zijn prestaties dus een uitverkiezing bij de nationale ploeg verdiend. Naast de vleugelaanvaller springen de namen van Iago Aspas (Celta de Vigo), Asier Illarramendi (Real Sociedad) en Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) in het oog in het keurkorps van Lopetegui.



In Groep G van de WK-kwalificatiereeks gaat Spanje samen met Italië aan kop. Beide landen hebben dertien punten verzameld in vijf optredens. Israël is de nummer drie, met negen punten.



De volledige Spaanse selectie: