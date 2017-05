Ruimte voor doorstroming talenten: Ajax versus PSV

14:46 – Krijgen talenten bij Ajax meer kansen dan jonge spelers bij PSV? Over dit vraagstuk bestaat regelmatig discussie. Waar bij Ajax momenteel veel talenten op de deur van het eerste elftal kloppen, benadrukt de PSV-leiding dat de jeugdopleiding ook hoog in het vaandel staat en dat dit op dit moment steeds zichtbaarder wordt. FCUpdate.nl legde de vraag voor aan Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri, twee talenten die aan het doorbreken zijn in Ajax 1.



Bij Ajax zijn Jairo Riedewald, Kenny Tete, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Davy Klaassen, Nouri en Justin Kluivert voorbeelden van eigen opgeleide spelers die op dit moment regelmatig speeltijd krijgen in het eerste elftal, terwijl bij PSV Joshua Brenet, Steven Bergwijn, Sam Lammers en Jorrit Hendrix zelf opgeleid zijn. Jeroen Zoet, Jürgen Locadia en Jetro Willems zijn voorbeelden van spelers die pas later bij de club terechtkwamen. Zulke spelers zijn er ook bij Ajax, zoals Kasper Dolberg, Andre Onana, Vaclav Cerny en De Jong. De selectie van Ajax is gemiddeld 22,7 jaar, de groep van PSV 24,3 jaar.



"Meer bij Ajax dan bij PSV"

"Ik denk dat er over het algemeen wel meer jonge spelers bij Ajax de kans krijgen dan bij PSV", zegt De Jong, de winnaar van de talentenprijs in de Jupiler League, tegen FCUpdate.nl over het onderwerp. "Misschien heeft het ook met de lichting of de generatie te maken en heeft Ajax nu wat meer talentvolle spelers. Het is verder niet aan mij om te oordelen of PSV te weinig talenten laat doorstromen."





De Jong kon ik 2015 kiezen. Het talent van Willem II kon zowel naar Ajax als naar PSV. Dat talenten in Amsterdam meer kansen zouden krijgen, was volgens De Jong wel van invloed op zijn besluit om naar Ajax te gaan. "Dat speelde wel mee. Ajax staat erom bekend dat ze jonge spelers, als ze maar goed genoeg zijn, de kans geven. Dat is over het algemeen wat meer het geval dan bij PSV."



Nouri denkt dat het vooral toeval is dat er momenteel wat meer talenten aan het doorbreken zijn bij Ajax. "Ik weet niet precies hoe de situatie bij PSV is, maar ze hebben genoeg jeugdspelers die veel kwaliteiten hebben. Net als wij. Soms moet het echter gewoon net even goed vallen. Ik trek niet meteen de conclusie dat talenten bij Ajax wel de kans krijgen en bij PSV niet. Ik weet niet precies wat de redenen zijn, dus meng ik me niet in de discussie", houdt Nouri zich afzijdig.



'Eerste tendens' bij PSV



PSV-directeur Toon Gerbrands zei onlangs dat de beeldvorming is dat Ajax opleidt en PSV koopt, terwijl dat volgens hem niet helemaal terecht was. De bestuurder benadrukt wel dat er in Eindhoven een proces is ingezet, waar op termijn pas de vruchten van geplukt kunnen worden. Onder leiding van Marcel Brands en Art Langeler heeft PSV al een aantal jaren flink gewerkt aan de jeugdacademie. De Eindhovenaren streven ernaar om vijftig procent van de selectie uit de jeugdopleiding te laten bestaan. "Wat ik weet van FC Barcelona is dat het systeem pas na een jaar of vijf, zes rendement oplevert. Je ziet dus nu, na een jaar of vier, de eerste tendens doorkomen", zei Gerbrands onlangs.



Technisch manager Marcel Brands heeft ook aangegeven dat er in de nabije toekomst al meer talenten de kans moeten krijgen bij PSV. "Natuurlijk bepaalt de trainer uiteindelijk. Maar we hebben dit intern wel naar elkaar uitgesproken om de selectie iets kleiner te maken. Dan krijgen jeugdspelers meer kansen en kunnen ze ook meer speelminuten gaan maken", sprak Brands.



Vooral in de breedte heeft Ajax momenteel meer jonge (eigen) talenten rondlopen in de eerste selectie. De Amsterdammers lijken de afgelopen jaren al geprofiteerd te hebben van de 'Fluwen Revolutie' die Johan Cruijff een aantal jaren geleden doorvoerde. PSV hoopt echter ook meer doorstroming te realiseren, iets wat het komende seizoen vermoedelijk al zal gebeuren. Er wordt, volgens de technische leiding, ruimte gecreëerd om spelers als Hendrix en Bergwijn definitief in te kunnen passen.