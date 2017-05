Bosz troeft Van Bronckhorst af, oeuvreprijs voor Adriaanse

14:52 – De Rinus Michels Award is vandaag (vrijdag) in de handen van Peter Bosz terechtgekomen. De keuzeheer van Ajax is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot Trainer van het Jaar in de Eredivisie. Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Erik ten Hag (FC Utrecht), Henk Fraser (Vitesse) en Mitchell van der Gaag (Excelsior) waren ook in de race voor de prijs.



Bosz kreeg de prijs overhandigd tijdens het Nederlands Trainerscongres, dat zich in het stadion van PEC Zwolle afspeelde. Alle trainers mochten een top-vijf maken van trainers die in hun ogen de award verdienden. Bosz is de opvolger van Ten Hag, die vorig jaar met de prijs aan de haal ging. De prestaties in de Europa League en het steeds beter wordende spel hebben de Ajax-trainer de prijs opgeleverd. Van Bronckhorst was, dankzij het grijpen van de eerste landstitel in achttien jaar tijd, de grootste concurrent.



Maurice Steijn is uitgeroepen tot de beste trainer van de Jupiler League. De coach van VVV-Venlo, die afgelopen maandag ook al de Gouden Stier voor de beste trainer won, troefde Ron Elsen (MVV) en Peter van den Berg (RKC Waalwijk) af. Jan van Raalte (SC Genemuiden) werd gekozen tot beste oefenmeester in het amateurvoetbal. AZ scoorde geen hattrick bij de prijs voor de beste jeugdopleiding van het betaalde voetbal. De club uit Alkmaar won deze prijs in 2015 en 2016, maar nu ging deze naar Ajax.



Er werd dit jaar ook een oeuvreprijs uitgereikt, door niemand minder dan Louis van Gaal. Co Adriaanse is de winnaar van deze onderscheiding.