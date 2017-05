Holla voor drie jaar naar FC Twente: "Heel mooie stap"

18:06 – Danny Holla verhuist naar FC Twente. De 29-jarige middenvelder heeft vrijdag een contract voor drie seizoenen getekend bij de Overijsselse club. FC Twente neemt Holla transfervrij over van provinciegenoot PEC Zwolle.



"FC Twente is een grote club met een trouwe achterban, dat heeft iedereen afgelopen seizoen wel kunnen zien. Tijdens mijn gesprekken met de club had ik snel een klik en een goed gevoel. Met mijn ervaring hoop ik ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het team met jonge spelers", aldus Holla op de clubwebsite. "Ik heb een mooie tijd in Engeland gehad, maar het was dit seizoen ook fijn om weer in Nederland te spelen. Dat dit volgend seizoen bij FC Twente is, is voor mij een heel mooie nieuwe stap."



Directeur Jan van Halst vult aan: "We zijn blij met de komst van Danny Holla. Hij is een ervaren middenvelder. Naast zijn voetbalkwaliteiten, brengt hij ook een winnaarsmentaliteit met zich mee."



Eerder speelde Holla voor FC Groningen, VVV-Venlo, ADO Den Haag en Brighton & Hove Albion.