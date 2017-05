Moniz neemt na één seizoen afscheid van Eindhoven

18:55 – Het dienstverband van Ricardo Moniz bij FC Eindhoven blijft beperkt tot één seizoen. De 52-jarige trainer heeft het bestuur van de Jupiler League-club vrijdag laten weten zijn contract per 30 juni 2017 in te leveren. Dat meldt FC Eindhoven via de officiële kanalen.



Moniz verbond zich afgelopen zomer aan Eindhoven. Onder zijn leiding eindigde de Brabantse club op de elfde plaats in de Jupiler League. Het kwam één punt tekort voor een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Eerder was Moniz coach van Hamburger SV, Red Bull Salzburg, Ferencváros , Lechia Gdansk, 1860 München en Notts County.



FC Eindhoven gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen.