Ten Hag: "Het gaat erom dat we alert zijn en blijven"

19:42 – Coach Erik ten Hag rekent erop dat FC Utrecht zaterdag scherp is in de return tegen sc Heerenveen in de halve finale van de play-offs om een Europees ticket. De formatie uit de Domstad won eerder deze week de eerste ontmoeting in Friesland al met 1-3.



"Het gaat erom dat we alert zijn en blijven", aldus Ten Hag op de clubwebsite. "Het thema is: hoog in je concentratie zitten. Nu we finales spelen, kan je het je niet veroorloven om dat níet te doen. We hebben een heel goede uitgangspositie. Die moet je verzilveren. Dus: we moeten morgen vol gas gaan."



"De moraal is goed en die moet goed blijven. sc Heerenveen is een uitstekende ploeg, maar het gaat om onszelf. Wij moeten onze prestaties afroepen", vervolgt Ten Hag. "Als we dat doen, hebben we een heel goede kans om de goede uitgangspositie die we hebben gecreëerd te verzilveren. Hopelijk worden we daarbij morgen gesteund door het publiek."



Giovanni Troupée keert na een bovenbeenblessure terug in de selectie van FC Utrecht.