Na FA Cup-finale meer duidelijkheid over Wenger

10:55 – Komt er een einde aan het tijdperk Arsene Wenger bij Arsenal of niet? Dat is de vraag die veel volgers van het Engelse voetbal bezighoudt. De Fransman heeft te kennen gegeven dat er na de FA Cup-finale tegen Chelsea duidelijkheid gecreëerd zal worden.



Volgende week zondag, op 27 mei, staat die wedstrijd op het menu. Daarna is het seizoen van Arsenal afgelopen, waardoor het duidelijk zal worden wat er gaat gebeuren met de trainersstoel in het Emirates Stadium. "Ik denk dat we na de finale tegen Chelsea over mijn toekomst zullen praten", zei Wenger. "Maar op dit moment concentreren we ons op de korte termijn: zondag spelen we voor de competitie en het weekend daarna staat de FA Cup op het programma."



Het contract van de 67-jarige coach, al sinds 1996 werkzaam bij Arsenal, loopt na dit seizoen af.