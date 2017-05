Onana krijgt oproep voor de nationale ploeg van Kameroen

11:35 – Nadat hij zich eerder afmeldde voor de Afrika Cup, heeft André Onana toch een oproep gekregen op met Kameroen deel te nemen aan de Confederations Cup. De keeper van Ajax is één van de negen spelers die weigerden mee te doen aan de Afrika Cup, maar die nu wel zijn opgeroepen door bondscoach Hugo Broos.



Dat Onana geen trek had in deelname aan de Afrika Cup, kwam hem in zijn thuisland op de nodige kritiek te staan. Toch maakt hij nu dus toch deel uit van de selectie voor de Confederations Cup. Het land speelt op dat toernooi in Rusland in de groepsfase tegen Chili, Australië en Duitsland.



Bij de Duitsers maakt Amin Younes deel uit van de selectie.