Dolberg: "Zal in zomer beseffen hoe bijzonder het was"

12:06 – Eind juli maakte Kasper Dolberg zijn debuut in de spits van Ajax, in de Champions League-voorronde tegen PAOK Saloniki. De jonge Deen scoorde en vestigde daardoor meteen zijn naam in de selectie van de Amsterdammers. Dolberg beseft dat er bijna een einde is gekomen aan een zeer bijzonder seizoen.



In juli tegen PAOK maakte Dolberg zijn debuut en scoorde hij meteen. Het betekende zijn doorbraak in Ajax 1. "Het voelt als gisteren, omdat alles daarna zo snel gegaan is. PAOK was een soort van het begin, hè. Arek Milik ging weg, ik voelde mijn kans. Al was het helemaal niet duidelijk dat ik de eerste spits zou worden. Mateo Cassierra speelde de eerste wedstrijd tegen Sparta. Bertrand Traoré kwam er nog bij. Goede voetballers natuurlijk. Er was geen moment dat de trainer zei: jij bent mijn nummer één. Ik kan met het moment niet herinneren dat er geen twijfel meer was. Het is een soort natuurlijk proces geweest", blikt hij terug tegenover het Algemeen Dagblad.



Nog voordat Dolberg tegen PAOK zijn naam vestigde, mocht hij in de voorbereiding met Ajax 1 mee naar Oostenrijk. Daar legde hij de eerste contacten met Peter Bosz. "Ik voelde dat hij iets in mij zag. Hij vond dat ik niet goed genoeg trainde. Of hij gelijk had? Achteraf gezien sowieso. Er was 'iets' dat mij raakte. Ik kan het alleen niet precies uitleggen. Vanaf dat moment ging alles beter. Straks in de zomer zal ik pas beseffen wat er allemaal gebeurd is en hoe bijzonder mijn eerste seizoen was.''