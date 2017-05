Stevens op de bres: "Van Breukelen heeft het eerlijk gespeeld"

14:51 – Hans van Breukelen kreeg de afgelopen periode veel kritiek over zich heen rondom de aanstelling van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 63-jarige Huub Stevens neemt het echter op voor de technisch directeur van de KNVB en stelt dat hij eerlijk heeft gehandeld.



Stevens was zelf ook in beeld bij de bond, maar pas als de andere kandidaten niet beschikbaar zouden zijn. "Van meet af aan heeft Van Breukelen het eerlijk gespeeld. Hij zou eerst gaan praten met Henk ten Cate en vervolgens met Dick Advocaat. 'Als dat niets wordt, kan het zijn dat ik bij jou terecht kom', zei Hans. Toen heb ik mijn voorwaarden genoemd: alleen voor de kwalificatie en met een door mij te kiezen assistent. Maar Hans is met Advocaat rond gekomen. Prima toch? Een goede keuze, ook al zijn sommige spelers daar niet blij mee. Dan zeg ik: zet dat allemaal opzij voor dat éne doel. Kwalificatie voor het WK. Dat wordt moeilijk genoeg", vertelt Stevens aan De Limburger.



De kritiek op Van Breukelen gaat te ver, zegt de met hartklachten kampende Stevens. "De media spelen puur op de man. Ik kan me niet voorstellen dat hij Ten Cate een toezegging zou hebben gedaan, nog voor het gesprek met Advocaat. Dat heeft hij bij mij ook niet gedaan. Ik vond het alleen jammer dat mijn naam al in de pers was gekomen nog voordat Van Breukelen de uiteindelijke keuze had gemaakt."