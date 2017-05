Ajax-19 wint mini-Klassieker van Feyenoord en grijpt titel

18:02 – Ajax onder 19 is voor de zesde keer in zeven jaar, en voor de vierde maal op rij, kampioen geworden. De Amsterdamse talenten wisten vooraf dat ze in de mini-Klassieker tegen Feyenoord aan een punt voldoende hadden om het kampioenschap veilig te stellen, maar ze pakten zelfs de volle buit. Het werd 3-1 op Sportpark de Toekomst.



Ajax leidde na 33 minuten al met 3-0, door doelpunten van Dani de Wit, Zian Flemming en Ché Nunnely. In de tweede helft had Feyenoord het achterin beter voor elkaar en maakte Ozan Kökcü er ook nog 3-1 van, maar verder kwamen de Rotterdamse bezoekers niet.



Komende dinsdag speelt Ajax onder 19 nog de bekerfinale tegen PSV onder 19.