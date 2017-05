Dybala: "Juventus zit op zelfde niveau als Europese top"

19:27 – Paulo Dybala heeft vertrouwen voor de Champions League-finale tegen Real Madrid, die op zaterdag 3 juni in Cardiff wordt gespeeld. De Argentijnse aanvaller stelt dat de grootmacht uit Turijn op hetzelfde niveau zit als de Europese top.



"Juventus heeft in het recente verleden bewezen op hetzelfde niveau te zitten als de Europese topclubs", aldus Dybala tegen Radio Deejay. "We hebben evenveel kans als Real Madrid om de Champions League te winnen, aangezien beide clubs de finale hebben bereikt door uitstekende teams te verslaan." Juventus rekende in de knock-outfase af met FC Porto, FC Barcelona en AS Monaco. Real Madrid was te sterk voor Napoli, Bayern München en Atlético Madrid.



"We willen deze prijs heel graag winnen, voor onze fans en voor onszelf", besluit Dybala. Juventus won afgelopen woensdag ten koste van Lazio al de Coppa Italia. Zondag kan La Vecchia Signora zich voor de zesde keer op rij tot landskampioen kronen.