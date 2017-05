Veerkrachtig Roma wint doelpuntrijk bij Chievo Verona

19:53 – Het kwam twee keer op achterstand, maar toch heeft AS Roma een overwinning geboekt bij Chievo Verona. Mede door twee assists van Kevin Strootman wonnen de Romeinen zaterdag met 3-5 in het Stadio Marc'Antonio Bentegodi.



Lucas Castro en Robert Inglese brachten Chievo in de eerste 37 minuten twee keer op voorsprong, maar Stephan El Shaarawy en Mohamed Salah maakten gelijk namens Roma. Laatstgenoemde deed dat drie minuten voor rust, door vanaf de hoek van het penaltygebied naar binnen te komen en de bal in de verre hoek te draaien. Strootman ging bij de 2-2 als assistgever de boeken in.



Het voorbereidende werk dat Strootman in de 58ste minuut verrichtte bij de 2-3 van El Shaarawy was prachtig. De Nederlandse middenvelder zette zijn Italiaanse collega met een afgemeten pass vrij voor het Chievo-doel, waarbij El Shaarawy koel bleef in de afwerking. In het laatste kwartier voerden Salah en Edin Dzeko de voorsprong van Roma op tot 2-5. Inglese legde in de 86ste minuut de eindscore vast op 3-5.



Door de winst in Verona verkleint AS Roma de achterstand op koploper Juventus tot één punt. Als de concurrent uit Turijn zondag wint van Crotone, dan is het voor de zesde keer op rij landskampioen.