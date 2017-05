Scorende Babel zet met Besiktas nieuwe stap naar titel

20:01 – Mede door een doelpunt van Ryan Babel heeft Besiktas een volgende stap gezet naar titelprolongatie in de Turkse competitie. De formatie uit Istanbul won zaterdag de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Kasimpasa SK met 4-1.



Babel, die in de basis mocht beginnen bij Besiktas, was in de 65ste minuut op aangeven van Ricardo Quaresma verantwoordelijk voor de 4-1 eindstand. Quaresma (penalty) en Talisca hadden de thuisclub eerder al op respectievelijk 2-1 en 3-1 gezet, nadat het na vier minuten al 1-1 stond. Vincent Aboubakar bracht Besiktas in de tweede minuut op 1-0, Samuel Eduok maakte twee minuten later gelijk namens Kasimpasa.



Koploper Besiktas heeft nu vijf punten voorsprong op nummer twee Istanbul Basaksehir, maar de stadgenoot speelt zondag nog uit tegen Trabzonspor. Er zijn na dit weekend nog twee speelronden in de Turkse Super Lig.