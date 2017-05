Ten Hag blijft kritisch, maar heeft ook genoten

21:22 – FC Utrecht plaatste zich zaterdag zonder problemen ten koste van sc Heerenveen voor de finale van de play-offs om een Europees ticket. Na de 1-3 zege van afgelopen woensdag in Heerenveen won de club uit de Domstad de return voor eigen publiek met 2-1, al kreeg de Friese tegenstander in de openingsfase wel een grote kans op de 0-1.



"We moeten kritisch blijven, want Heerenveen had er nog een wedstrijd van kunnen maken als Sam Larsson die kans in de openingsfase had benut. Wij hadden toen misschien ook al voor kunnen staan, maar daarna gaven we een heel grote kans weg. David (Jensen, red.) redde echter geweldig in de één-tegen-één-situatie. Anders was het nog een wedstrijd geworden", aldus Utrecht-coach Erik ten Hag bij FOX Sports.



Ten Hag heeft genoten van zijn ploeg. "We hebben veel kansen uitgespeeld, alleen blijft het rendement nog wat achterwege. Maar soms was het genieten, met hakballetjes, maar ook vaak vanuit de functionaliteit. We creëren kansen en maken ook goals, alleen hadden we wel meer doelpunten kunnen maken, denk ik", besluit Ten Hag.